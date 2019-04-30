2019-04-30T19:00:48+03:00
Политика

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил пожарных с профессиональным праздником

Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: пресс-служба Главы ДНРФото: пресс-служба Главы ДНР
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил награды сотрудникам пожарной охраны в их профессиональный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Знак отличия «За заслуги перед Республикой» получил заместитель начальника государственного пожарно-спасательного отряда Ясиноватой подполковник Вячеслав Мазур, Благодарности Главы ДНР вручены главному государственному инспектору по пожарному надзору Ясиноватой Евгению Нагорному и заместителю начальника 51-й пожарно-спасательной части Старобешево Любови Проценко, - говорится в сообщении.

Денис Пушилин обратился к сотрудникам пожарной охраны:

- Буквально с первых дней создания Республики вы спасаете жизни. Невзирая на все угрозы, все трудности и сложности, вы всегда в строю. За это вам особая благодарность от всех жителей Донецкой Народной Республики. Пусть вам сопутствует профессиональный успех, - сказал Денис Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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