Глава ДНР Денис Пушилин поздравил пожарных с профессиональным праздником
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил награды сотрудникам пожарной охраны в их профессиональный праздник. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.
- Знак отличия «За заслуги перед Республикой» получил заместитель начальника государственного пожарно-спасательного отряда Ясиноватой подполковник Вячеслав Мазур, Благодарности Главы ДНР вручены главному государственному инспектору по пожарному надзору Ясиноватой Евгению Нагорному и заместителю начальника 51-й пожарно-спасательной части Старобешево Любови Проценко, - говорится в сообщении.
Денис Пушилин обратился к сотрудникам пожарной охраны:
- Буквально с первых дней создания Республики вы спасаете жизни. Невзирая на все угрозы, все трудности и сложности, вы всегда в строю. За это вам особая благодарность от всех жителей Донецкой Народной Республики. Пусть вам сопутствует профессиональный успех, - сказал Денис Владимирович.
ИСТОЧНИК KP.RU