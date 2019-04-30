2019-04-30T18:54:19+03:00
Политика

На украинском КПВВ не дали дончанам провезти одежду и оборудование для аквариума

Сумма товаров составила около 200 тысяч рублей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/maxresdefaultФото: youtube.com/maxresdefault
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Вчера на украиснких пунктах пропуска «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донбассе таможенники конфисковали у дончан одежду и оборудование для аквариума. Об этом сообщается в Госпогранслужбе незалежной.

Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов на пунктах пропуска в Донбассе пресекли две попытки перемещения товаров и изъяли у граждан товары почти на 80 тысяч гривен (около 200 тысяч рублей), - говорится в сообщении.

По словам украинских пограничников, товар перевозили с нарушением установленных правил. Но что именно нарушили граждане при перевозке товара не уточнили.

Конфискованный товар передали представителям Государственной фискальной службы Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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