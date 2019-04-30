На украинском КПВВ не дали дончанам провезти одежду и оборудование для аквариума
Вчера на украиснких пунктах пропуска «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донбассе таможенники конфисковали у дончан одежду и оборудование для аквариума. Об этом сообщается в Госпогранслужбе незалежной.
Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов на пунктах пропуска в Донбассе пресекли две попытки перемещения товаров и изъяли у граждан товары почти на 80 тысяч гривен (около 200 тысяч рублей), - говорится в сообщении.
По словам украинских пограничников, товар перевозили с нарушением установленных правил. Но что именно нарушили граждане при перевозке товара не уточнили.
Конфискованный товар передали представителям Государственной фискальной службы Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU