Военнослужащий ВСУ: Наше командование ворует имущество и списывает все на потери во время боевых действий в Донбассе

СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-01T09:02:21+03:00

Солдат рассказал об этом за вознаграждение на горячую линию МВД ЛНР

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Солдат 10-й бригады ВСУ рассказал за вознаграждение на горячую линию МВД ЛНР о том, что в украинской армии воруют военное имущество и списывают его на потери во время боевых действий в Донбассе. Этим занимается командование.

– Недавно у нас проверка была, с самого верха приезжали, проверяли всё что можно, людей, технику, боеприпасы. Командиры поставили задачу – написать рапорт, что в результате обстрела позиций взводных опорных пунктов «Гера», который расположен возле Кряковки, были уничтожены радиостанция, две антенны к радиостанции и стереотруба АСТ, – рассказал военнослужащий ВСУ.

При этом военнослужащий отметил, что лично был свидетелем подобных грабежей.

– Лично видел, когда стоял в карауле ночью, как её со склада выносили и в какой-то УАЗик грузили. Так что никаких боевых потерь, а самое настоящее воровство, – добавил военный армии Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU