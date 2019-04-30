2019-04-30T20:59:27+03:00
Политика

В ЛНР выпустили два новых блока марок «Трудовая и Шахтерская слава Луганщины»

В спецгашении участвовал Глава Республики Леонид Пасечник
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКОФото: ЛИЦ/Марина СУЛИМЕНКО
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Сегодня в ЛНР прошло спецгашение двух новых блоков марок – «Трудовая слава Луганщины» и «Шахтерская слава Луганщины». В церемонии участвовал Глава Республики Леонид Пасечник.

- В преддверии Первомая «Почта ЛНР» вводит в обращение два блока художественных почтовых марок, посвященных труженикам Луганщины, - говорит председатель Федерации профсоюзов Республики Олег Акимов. - Все, кто отображен на этих марках – наши земляки, которые имеют исключительные заслуги перед советским государством и содействовали подъему народного хозяйства.

Блоки «Трудовая слава Луганщины» и «Шахтерская слава Луганщины» состоят из пяти почтовых марок. Их формат - 114 х 75 миллиметров. Номинальная цена первого блока -160 рублей, второго – 200.

ИСТОЧНИК KP.RU

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