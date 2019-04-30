2019-04-30T21:34:12+03:00
Политика

Чтобы остаться при должности во время президентства Владимира Зеленского, генерал Наев готов посадить в тюрьму 56 командиров ВСУ

По 18 должностным лицам начато уголовное делопроизводство
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: narodna-pravda.uaФото: narodna-pravda.ua
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В Вооруженных силах Украины начались служебные разбирательства. Проверки назначил командующий так называемой «операции объединенных сил» («ООС») генерал-лейтенант Сергей Наев. Об этом сообщил пресс-офицер НМ ЛНР Иван Филипоненко.

- Командующий «ООС» Наев продолжает выполнять пункты программы самопиара в целях сохранения своей должности при новом президенте Украины, - заявил он.

По поступающей информации в НМ ЛНР от осведомленного источника в штабе «ООС», стало известно о личном распоряжении Наева на проведение служебных разбирательств по результатам проверок по 56 должностным лицам соединений и воинских частей.

- По 18 личностям начато уголовное делопроизводство, - говорит Филипоненко. - Также для проведения дополнительных проверок и расследований во все подчиненные подразделения были отправлены комиссии, в состав которых входят сотрудники военной прокуратуры и СБУ. Такая активность вызвана желанием командующего «ООС» показать свою работу перед формирующейся командой нового верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. С этой целью Наев готов увольнять и сажать в тюрьму своих боевых товарищей и сослуживцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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