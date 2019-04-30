2019-04-30T22:16:31+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: пьяный солдат угнал «Урал» и врезался в столб

Один военнослужащий погиб, двое получили ранения
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: kolona.netФото: kolona.net
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Военнослужащий 10-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения угнал из части грузовик «Урал». По пути произошло ДТП. Угонщик не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- 27 апреля в районе населенного пункта Кряковка военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, самовольно покинули свои позиции, угнав при этом автомобиль «Урал». Не справившись с управлением и зацепив столб линии электропередачи, многотонный автомобиль слетел в кювет и перевернулся, – рассказал он.

В результате ДТП один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения.

- Небоевые потери командир бригады полковник Василий Зубанич традиционно подал в вышестоящий штаб как боевые, полученные в результате обстрелов якобы с позиций Народной милиции ЛНР, - сообщил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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