Глава ЛНР наградил пятерых отличившихся работников Республики орденами
- Профсоюзы всегда являлись и остаются передовым отрядом, авангардом работников сельского хозяйства, представителей различных отраслей министерств и ведомств, поэтому основная задача профсоюзов – это отстаивать интересы тех предприятий и коллективов, которые они представляют, - сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.
Глава Республики вручил ордена «Трудовая слава» III степени отличившимся представителям трудовых коллективов Республики, состоящих в Федерации профсоюзов ЛНР.
- Сильные профсоюзы – это довольные, умиротворенные, удовлетворенные работники и крепкое государство, - подчеркнул Пасечник.
Ордена получили пять работников из разных сфер деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU