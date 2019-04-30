Глава ЛНР наградил пятерых отличившихся работников Республики орденами

СЕГОДНЯ 21:34 2019-04-30T21:34:22+03:00

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- Профсоюзы всегда являлись и остаются передовым отрядом, авангардом работников сельского хозяйства, представителей различных отраслей министерств и ведомств, поэтому основная задача профсоюзов – это отстаивать интересы тех предприятий и коллективов, которые они представляют, - сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава Республики вручил ордена «Трудовая слава» III степени отличившимся представителям трудовых коллективов Республики, состоящих в Федерации профсоюзов ЛНР.

- Сильные профсоюзы – это довольные, умиротворенные, удовлетворенные работники и крепкое государство, - подчеркнул Пасечник.

Ордена получили пять работников из разных сфер деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU