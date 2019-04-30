Глава ЛНР: Одной из причин трагедии на шахте «Схидкарбон» стало нарушение техники безопасности

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-30T18:17:56+03:00

Леонид Пасечник заявил, что проверка будет продолжаться, а ее итоги скрываться не будут

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что нарушение техники безопасности могло быть одной из возможных причин взрыва на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе.

- Если это беспечность, вроде бы говорят, были какие-то сигареты в карманах, еще что-то, будьте добры, товарищи представители профсоюзов, представители угольной промышленности, проводите разъяснительную работу, - сказал Пасечник, выступая на церемонии награждения отличившихся работников Республики, передает ЛИЦ.

Пасечник рассказал, что самому молодому из погибших горняков было всего 19 лет, а самому старшему – 56.

- В любом случае мы будем заниматься проверкой этого факта. Что-то скрывать, кого-то выгораживать, на мой взгляд, совершенно неправильно. Здесь должен быть абсолютно открытый, честный разговор для того, чтобы понимать, что мы будем делать дальше, потому что подобные факты, подобные случаи не должны повторяться, - добавил Глава ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU