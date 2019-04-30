Глава ЛНР: Одной из причин трагедии на шахте «Схидкарбон» стало нарушение техники безопасности
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что нарушение техники безопасности могло быть одной из возможных причин взрыва на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе.
- Если это беспечность, вроде бы говорят, были какие-то сигареты в карманах, еще что-то, будьте добры, товарищи представители профсоюзов, представители угольной промышленности, проводите разъяснительную работу, - сказал Пасечник, выступая на церемонии награждения отличившихся работников Республики, передает ЛИЦ.
Пасечник рассказал, что самому молодому из погибших горняков было всего 19 лет, а самому старшему – 56.
- В любом случае мы будем заниматься проверкой этого факта. Что-то скрывать, кого-то выгораживать, на мой взгляд, совершенно неправильно. Здесь должен быть абсолютно открытый, честный разговор для того, чтобы понимать, что мы будем делать дальше, потому что подобные факты, подобные случаи не должны повторяться, - добавил Глава ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU