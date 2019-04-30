2019-04-30T18:04:35+03:00
Политика

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы четырех населённых пунктов ДНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- На Донецком направлении боевики 57-й мотопехотной бригады по приказу Мишанчука четыре раза обстреляли район аэропорта г. Донецка, с применением 120-мм миномётов, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что боевики 24-й механизированной бригады под командованием Гудзя, из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия вели огонь по району населенного пункта Александровка.

- На Мариупольском направлении обстрелу из стрелкового оружия с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады по приказу Курача, подверглись районы населённых пунктов Саханка и Коминтерново, - рассказали в НМ ДНР.

В Народной милиции сообщили, что военнослужащие Республики были вынуждены открыть ответный огонь.

- Ответным огнем из стрелкового оружия наши защитники успокоили противника, при этом был уничтожен один украинский боевик и получили ранения еще двое, - добавили в оборонном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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