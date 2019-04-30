Какие документы нужно предоставить для получения паспорта РФ детям Донбасса в возрасте до 14 лет
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте от 14 до 18 лет, то на ребенка предоставляется такой же пакет документов, как и для взрослых. Об этом сообщили в МВД ДНР.
Если гражданином в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации включен ребенок в возрасте до 14 лет, то дополнительно предоставляются:
- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;
- нотариально заверенное согласие второго родителя об изменении гражданства ребенком на РФ и его нотариально заверенные копии паспортов (гражданской принадлежности и Донецкой Народной Республики).
Напомним, что подать документы для получения российского гражданства можно на территории республик Донбасса (в ДНР с 3 мая), выдача паспортов будет осуществляться в Ростовской области. При этом, паспорта ДНР, ЛНР и Украины изыматься не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU