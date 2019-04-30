При получении жителями Донбасса российского гражданства республиканские и украинские паспорта изыматься не будут
В министерстве внутренних дел ДНР разъяснили порядок получения российского гражданства. Подать документы можно будет с 3 мая.
Собранный пакет документов предоставляется с оригиналами.
- После сверки оригиналы возвращаются заявителю. Паспорт гражданина Украины и Донецкой Народной Республики при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации не изымается, - объяснили в МВД ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU