2019-04-30T16:46:57+03:00
Политика

При получении жителями Донбасса российского гражданства республиканские и украинские паспорта изыматься не будут

Об этом сообщили в МВД ДНР
Павел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Фото: vk.com/donbassnliveФото: vk.com/donbassnlive
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В министерстве внутренних дел ДНР разъяснили порядок получения российского гражданства. Подать документы можно будет с 3 мая.

Собранный пакет документов предоставляется с оригиналами.

- После сверки оригиналы возвращаются заявителю. Паспорт гражданина Украины и Донецкой Народной Республики при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации не изымается, - объяснили в МВД ДНР.

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Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

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