2019-04-30T16:42:12+03:00
Политика

Леонид Пасечник о получении жителями республик Донбасса российских паспортов: Вектор движения у нас определен – это интеграция с РФ

Глава ЛНР поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com/Леонид ПасечникФото: twitter.com/Леонид Пасечник
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник считает, что упрощенный порядок получения жителями Донбасса гражданства РФ приведет к положительным изменениям в ЛНР.

- Я очень надеюсь на то, что в нашей жизни в ближайшее время и в связи с этими событиями в том числе, конечно же, будут происходить изменения в лучшую сторону, - говорит Леонид Иванович. - Пять лет у нас уже за плечами, пять лет пройдено пути, на котором, наверное, были и хорошие события и не совсем хорошие. В общем и целом мы движемся в правильном направлении. Вектор движения у нас определен – это интеграция с Российской Федерацией.

Глава ЛНР выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации, а Государственному банку ЛНР – организовать пункты оплаты госуслуг для получения паспортов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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