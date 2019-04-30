Какие документы нужны для получения российского гражданства жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 16:38 2019-04-30T16:42:50+03:00

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В министерстве внутренних дел ДНР утвердили порядок подачи документов для получения гражданства Российской Федерации жителями республик Донбасса.

Предоставляются оригиналы документов и их нотариально засвидетельствованные копии, - объясняют в МВД Республики. - Документы, предоставляемые с заявлением, выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.

Собираем пакет документов:

- заявление о приеме в гражданство Российской Федерации (заполнятся в Миграционной службе);

- нотариально заверенную копию свидетельства о рождении;

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих изменения персональных данных (свидетельство о браке, разводе, перемене имени или фамилии);

- нотариальный перевод паспортов гражданской принадлежности (Украины и, при наличии, иных государств);

- нотариально заверенную копию паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (его наличие обязательно);

- квитанции об оплате услуг и пошлин (предоставляются сотрудниками Миграционной службы и оплачиваются в Центральном Республиканском банке только после выдачи гражданину соответствующего уведомления);

- справку с места работы или копию пенсионного удостоверения (при наличии);

- восемь фотографий размером 35х45 на матовой бумаге (фон белый, размер изображения овала лица на фотографии должен занимать не менее 70-80% вертикального снимка, строго анфас, взгляд прямо, с нейтральным выражением и закрытым ртом, в черно-белом или цветном исполнении. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках, при этом глаза должны быть отчетливо видны. Фотографии в форменной одежде не допускаются);

- заявление о выдаче заграничного паспорта Российской Федерации – при желании (заполняется в подразделении Миграционной службы).

ИСТОЧНИК KP.RU