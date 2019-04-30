Для получения гражданства РФ обязательно наличие паспорта ДНР

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-30T16:22:40+03:00

Об этом сообщили в МВД Республики

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Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации. Документы подаются в Миграционную службу Республики. Прием граждан начнется с 3 мая.

- Обязательным условием для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке - наличие паспорта гражданина ДНР и постоянное проживание на территории Республики, - отметили в министерстве внутренних дел Республики.

Затем документы будут направляться в аппарат Миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев. В случае положительного решения – паспорт будет выдаваться на территории Ростовской области после дактилоскопирования и принятия присяги.

ИСТОЧНИК KP.RU