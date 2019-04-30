Выдаваться паспорта РФ жителям Донбасса будут в Ростовской области
Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации. Документы подаются в Миграционную службу ДНР.
- В случае положительного решения о приобретении гражданства Российской Федерации, указанным лицам паспорт гражданина Российской Федерации будет выдаваться на территории Ростовской области после дактилоскопирования и принятия присяги, - сообщили в МВД ДНР.
В правоохранительных органах отметили, что в Ростовскую область граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах, - подчеркнули в МВД ДНР.
Напомним, подать документы можно будет с 3 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU