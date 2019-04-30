2019-04-30T16:22:54+03:00
Политика

Выдаваться паспорта РФ жителям Донбасса будут в Ростовской области

Подать документы на российской гражданство можно на территории ДНР и ЛНР
Павел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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Фото: fmskam.ruФото: fmskam.ru
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Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации. Документы подаются в Миграционную службу ДНР.

- В случае положительного решения о приобретении гражданства Российской Федерации, указанным лицам паспорт гражданина Российской Федерации будет выдаваться на территории Ростовской области после дактилоскопирования и принятия присяги, - сообщили в МВД ДНР.

В правоохранительных органах отметили, что в Ростовскую область граждане будут доставляться централизовано на специально выделенных автобусах, - подчеркнули в МВД ДНР.

Напомним, подать документы можно будет с 3 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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