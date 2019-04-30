2019-04-30T16:16:28+03:00
Политика

Прием заявлений на получение российского паспорта в ДНР начнется 3 мая

Об этом сообщили в МВД Республики
Павел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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С 7 мая документы можно подать в территориальные Миграционные службы ДНРС 7 мая документы можно подать в территориальные Миграционные службы ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Министерство внутренних дел ДНР опубликовало порядок получения паспорта гражданина Российской Федерации.

- Прием граждан будет осуществляться с 3 мая 2019 года в аппарате Миграционной службы по адресу: г. Донецк, ул. Ходаковского,10. С 7 мая 2019 года всеми территориальными подразделениями Миграционной службы - всего 33, будут оказываться консультационные услуги по вопросу приобретения гражданства Российской Федерации, и осуществляться первичный прием документов, - говорится в сообщении правоохранителей.

Обязательным условием для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке - наличие паспорта гражданина ДНР и постоянное проживание на территории Республики.

- Затем документы будут направляться в аппарат Миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области, - говорят в МВД. - Предположительный срок рассмотрения заявлений – до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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