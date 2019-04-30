2019-04-30T16:05:16+03:00
Политика

Поселки Андрианополь и Урало-Кавказ в ЛНР газифицируют до конца года

Об этом сообщила гендиректор «Луганскгаза» Татьяна Богородько
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: nikatv.ruФото: nikatv.ru
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Генеральный директор предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что в 2019 году планируется завершить процесс газификации поселка городского типа Урало-Кавказ Краснодонского района и села Андрианополь Перевальского района.

- Сейчас нашим предприятием проводится работа по продолжению газификации населенных пунктов Урало-Кавказ Краснодонского района и Андрианополь Перевальского района, - говорит гендиректор. - Работы ведутся в рамках инвестиционной программы на 2019 год.

В этом году будут завершено строительство подводящих газопроводов к этим населенным пунктам.

- У нас есть ряд населенных пунктов, газификация которых была начата еще в довоенное время и потом по каким-либо причинам приостановлена, - рассказывает Богородько. - Поэтому наше предприятие собирает информацию от глав администраций городов и районов о тех необходимых работах, которые нужно выполнить по завершению газификации этих населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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