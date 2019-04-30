Поселки Андрианополь и Урало-Кавказ в ЛНР газифицируют до конца года
Генеральный директор предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько заявила, что в 2019 году планируется завершить процесс газификации поселка городского типа Урало-Кавказ Краснодонского района и села Андрианополь Перевальского района.
- Сейчас нашим предприятием проводится работа по продолжению газификации населенных пунктов Урало-Кавказ Краснодонского района и Андрианополь Перевальского района, - говорит гендиректор. - Работы ведутся в рамках инвестиционной программы на 2019 год.
В этом году будут завершено строительство подводящих газопроводов к этим населенным пунктам.
- У нас есть ряд населенных пунктов, газификация которых была начата еще в довоенное время и потом по каким-либо причинам приостановлена, - рассказывает Богородько. - Поэтому наше предприятие собирает информацию от глав администраций городов и районов о тех необходимых работах, которые нужно выполнить по завершению газификации этих населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU