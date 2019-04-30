ВСУ выпустили по ЛНР 80 боеприпасов

СЕГОДНЯ 14:36 2019-04-30T14:36:17+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Вооруженные силы Украины три раза за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня.

- Всего по территории Республики было выпущено более 80 различных боеприпасов, - сказал Филипоненко.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, с позиций 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира батальона подполковника Куликовского из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелам подверглись населенные пункты Калиновка и Калиново.

- По приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Василия Зубанича из гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Фрунзе, - отметил Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU