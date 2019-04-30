2019-04-30T13:17:27+03:00
Политика

В какие дни будет перекрыт центр Луганска

В связи с подготовкой в Дню Победы будет ограничено движение транспорта
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ok.ru/ЛуганскФото: ok.ru/Луганск
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В горадминистрации Луганска сообщила об ограничении движения транспорта 1, 2, 4, 7 и 9 мая в связи с проведением праздничных общереспубликанских мероприятий.

- Движение транспорта по некоторым улицам центра Луганска будет временно ограничено в связи с проведением в столице ряда мероприятий, посвященных празднованию Первомая и Дня Победы, – говорится в сообщении мэрии.

1 мая с 4.00 будут перекрыто движение по следующим улицам:

- улица Коцюбинского;

- въезд на улицу Коцюбинского с улицы Луначарского;

- улица Владимира Шевченко со стороны улицы 3-я Донецкая;

- улица Титова со стороны улицы Фрунзе;

- улица Демехина от улицы Советская до улицы Коцюбинского;

- улица Лермонтова от улицы Советская до улицы Коцюбинского;

- улица Павла Сороки от улицы 23-я Линия до улицы 16-я Линия;

- улица 16-я Линия от улицы Советская до улицы Фрунзе;

-улица 19-я Линия от улицы Советская до улицы Павла Сороки;

- въезд на эстакаду со стороны улицы Сараева.

2, 4, 7 и 9 мая с 4.00 будут закрыты для проезда:

- улица Коцюбинского;

- улица Луначарского от улицы Советская до улицы Коцюбинского;

- улица Владимира Шевченко со стороны улицы 3-я Донецкая;

- улица Титова со стороны улицы Фрунзе;

- улица Демехина от улицы Советская до улицы Коцюбинского;

- улица Лермонтова от улицы Советская до улицы Коцюбинского;

- улица Павла Сороки от улицы 18-я Линия до улицы 16-я Линия;

- улица16-я Линия от улицы Советская до улицы Фрунзе;

- въезд на эстакаду со стороны улицы Сараева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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