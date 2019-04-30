В какие дни будет перекрыт центр Луганска
В горадминистрации Луганска сообщила об ограничении движения транспорта 1, 2, 4, 7 и 9 мая в связи с проведением праздничных общереспубликанских мероприятий.
- Движение транспорта по некоторым улицам центра Луганска будет временно ограничено в связи с проведением в столице ряда мероприятий, посвященных празднованию Первомая и Дня Победы, – говорится в сообщении мэрии.
1 мая с 4.00 будут перекрыто движение по следующим улицам:
- улица Коцюбинского;
- въезд на улицу Коцюбинского с улицы Луначарского;
- улица Владимира Шевченко со стороны улицы 3-я Донецкая;
- улица Титова со стороны улицы Фрунзе;
- улица Демехина от улицы Советская до улицы Коцюбинского;
- улица Лермонтова от улицы Советская до улицы Коцюбинского;
- улица Павла Сороки от улицы 23-я Линия до улицы 16-я Линия;
- улица 16-я Линия от улицы Советская до улицы Фрунзе;
-улица 19-я Линия от улицы Советская до улицы Павла Сороки;
- въезд на эстакаду со стороны улицы Сараева.
2, 4, 7 и 9 мая с 4.00 будут закрыты для проезда:
- улица Коцюбинского;
- улица Луначарского от улицы Советская до улицы Коцюбинского;
- улица Владимира Шевченко со стороны улицы 3-я Донецкая;
- улица Титова со стороны улицы Фрунзе;
- улица Демехина от улицы Советская до улицы Коцюбинского;
- улица Лермонтова от улицы Советская до улицы Коцюбинского;
- улица Павла Сороки от улицы 18-я Линия до улицы 16-я Линия;
- улица16-я Линия от улицы Советская до улицы Фрунзе;
- въезд на эстакаду со стороны улицы Сараева.
ИСТОЧНИК KP.RU