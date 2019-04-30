2019-04-30T13:03:26+03:00
Политика

1 мая будет перекрыт центр Донецка

ГАИ рекомендует заранее продумать свой маршрут
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ГАИ ДНРФото: ГАИ ДНР
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1 мая с 07.00 до 13.00 в связи с проведением массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда, в центральной части Донецка будет ограничено движение транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.

- по ул. Артема - от пр. Богдана Хмельницкого до ул. 25-летия РККА;

- по ул. Постышева – от ул. 25-летия РККА до пр. Театральный;

- бул. Пушкина – от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;

- пр. Комсомольский – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;

- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.

- Рекомендуем участникам дорожного движения скорректировать маршруты движения в объезд центральной части города, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также не парковать транспорт на указанных участках, - обратились в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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