1 мая будет перекрыт центр Донецка
1 мая с 07.00 до 13.00 в связи с проведением массовых мероприятий в честь Праздника Весны и Труда, в центральной части Донецка будет ограничено движение транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта.
- по ул. Артема - от пр. Богдана Хмельницкого до ул. 25-летия РККА;
- по ул. Постышева – от ул. 25-летия РККА до пр. Театральный;
- бул. Пушкина – от пр. Богдана Хмельницкого до пр. Комсомольский;
- пр. Комсомольский – от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев;
- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
- пр. Гурова - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Театральный - от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- бул. Шевченко - от бул. Пушкина до ул. Челюскинцев.
- Рекомендуем участникам дорожного движения скорректировать маршруты движения в объезд центральной части города, неукоснительно выполнять требования звуковых и световых сигналов патрульных автомобилей, указания и жесты сотрудников ДПС, а также не парковать транспорт на указанных участках, - обратились в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU