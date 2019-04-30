2019-04-30T12:48:45+03:00
Политика

Юлия Чичерина – Андрею Макаревичу: Американцам тоже надо заняться своими проблемами и бедным населением США, а не лезть в Донбасс

Фронтмен группы «Машина времени» негативно отреагировал на решение Владимира Путина об упрощении получения российского паспорта жителям ДНР и ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: ok.ru/sportexpressФото: ok.ru/sportexpress
Изменить размер текста:

Известная рок-исполнительница Юлия Чичерина вступилась за жителей Донбасса после высказывания Андрея Макаревича об упрощении получения российских паспортов для проживающих на территории республик.

- Американцам тоже надо заняться своими проблемами и бедным населением США, а не лезть в Донбасс. Для того чтобы Макаревич понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих, – написала в ответ Юлия Чичерин..

Певица подчеркнула, что пожив под обстрелами Макаревич поменял свою точку зрения.

- Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда, – подчеркнула певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для получения гражданства РФ обязательно наличие паспорта ДНР
Выдаваться паспорта РФ жителям Донбасса будут в Ростовской области
Прием заявлений на получение российского паспорта в ДНР начнется 3 мая
Поселки Андрианополь и Урало-Кавказ в ЛНР газифицируют до конца года
ВСУ выпустили по ЛНР 80 боеприпасов
В какие дни будет перекрыт центр Луганска
1 мая будет перекрыт центр Донецка
1 мая в Луганске выступят Виктория Дайнеко и группа «Корни»
Пловцы из ДНР завоевали семь медалей на соревнованиях в России
ВСУ выпустили по ДНР 16 боеприпасов
В ДНР борются со стихийными рынками
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Погода в Луганске: ожидается сильный туман, местами кратковременный дождь
Погода в Донецке: последний день апреля будет пасмурным и дождливым
73 гектара Украина разминировала в Донбассе. А сколько еще осталось?
На шахте Засядько идут работы по изоляции аварийного участка
Подведение итогов деятельности ООС в Донбассе за год
Украина для украинцев: Корчинский предлагает воевать с теми, кто против Украины
Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев отметит свой день рождения в Донбассе
Альпинисты из ЛНР покорят Эльбрус: восхождение посвятят памяти детей, погибших в Донбассе
Выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР возродит СССР - опасаются на Украине
Издевательства продолжаются: 30 обмороков от изнеможения на КПВВ «Станица Луганская» сегодня
Из-за неумелого обращения с гранатой боец ВСУ на Донбассе получил тяжелые ранения
Командование ВСУ задерживает бойцов после окончания сроков их службы на Луганщине