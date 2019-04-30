Юлия Чичерина – Андрею Макаревичу: Американцам тоже надо заняться своими проблемами и бедным населением США, а не лезть в Донбасс

СЕГОДНЯ 12:48 2019-04-30T12:48:45+03:00

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Известная рок-исполнительница Юлия Чичерина вступилась за жителей Донбасса после высказывания Андрея Макаревича об упрощении получения российских паспортов для проживающих на территории республик.

- Американцам тоже надо заняться своими проблемами и бедным населением США, а не лезть в Донбасс. Для того чтобы Макаревич понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск, или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих, – написала в ответ Юлия Чичерин..

Певица подчеркнула, что пожив под обстрелами Макаревич поменял свою точку зрения.

- Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда, – подчеркнула певица.

ИСТОЧНИК KP.RU