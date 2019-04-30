2019-04-30T11:43:30+03:00
Политика

1 мая в Луганске выступят Виктория Дайнеко и группа «Корни»

Концерт пройдет на Театральной площади
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 35media.ruФото: 35media.ru
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На празднике весны и труда 1 мая в Луганске выступят артисты российской эстрады Виктория Дайнеко и группа «Корни». Об этом сообщили в минкульте ЛНР.

- Также в концерте примут участие творческие коллективы из ЛНР, - говорится в сообщении.

Начало концерта в 18.00.

- Посетить его смогут все желающие – как жители ЛНР, так и гости из временно подконтрольной ВСУ Луганщины. Вход свободный, - отметили в ведомстве.

Виктория Дайнеко уже выступала в Луганске летом 2018. Группа «Корни» также не впервые посетит Республику – 14 сентября артисты выступали в Алчевске с праздничным концертом, приуроченным ко Дню города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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