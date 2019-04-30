1 мая в Луганске выступят Виктория Дайнеко и группа «Корни»
Концерт пройдет на Театральной площади
Фото: 35media.ru
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На празднике весны и труда 1 мая в Луганске выступят артисты российской эстрады Виктория Дайнеко и группа «Корни». Об этом сообщили в минкульте ЛНР.
- Также в концерте примут участие творческие коллективы из ЛНР, - говорится в сообщении.
Начало концерта в 18.00.
- Посетить его смогут все желающие – как жители ЛНР, так и гости из временно подконтрольной ВСУ Луганщины. Вход свободный, - отметили в ведомстве.
Виктория Дайнеко уже выступала в Луганске летом 2018. Группа «Корни» также не впервые посетит Республику – 14 сентября артисты выступали в Алчевске с праздничным концертом, приуроченным ко Дню города.
ИСТОЧНИК KP.RU