ВСУ выпустили по ДНР 16 боеприпасов

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-30T10:38:43+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз. Под огонь попали населенные пункты ДНР на донецком и мариупольском направлениях. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 16 единиц, - сообщил он.

Якубов уточнил, что под огонь противника попали районы аэропорта на севере Донецка и поселка Александровка на западе столицы, а также села Коминтерново и Саханка на юге Республики.

- Применялись минометы калибром 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - рассказал Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU