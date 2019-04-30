2019-04-30T10:02:39+03:00
Политика

В ДНР борются со стихийными рынками

Правоохранители регулярно проводят рейды
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
Изменить размер текста:

В Пролетарском районе столицы Республики сотрудники полиции провели рейд по выявлению стихийных рынков для документирования фактов торговли продуктами и другими товарами в неустановленных местах.

- В отношении правонарушителей составлено 11 административных протоколов по статье 160 Кодекса административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах), которые были направлены в суд для рассмотрения и принятия решения по существ, - рассказали в министерстве внутренних дел ДНР.

Статья предусматривает штраф от 204 до 510 рублей с конфискацией предметов торговли.

- За нарушение правил благоустройства территории города и других населенных пунктов, согласно статьи 152 КоАП, правоохранителями составлено два административных протокола, материалы направлены в соответствующие инстанции для принятия решения, - добавили в МВД Республики. - Подобные мероприятия стражи порядка проводят регулярно.

Такая статья влечет за собой штраф от 680 до 2720 рублей и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 1700 до 3400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 мая в Луганске выступят Виктория Дайнеко и группа «Корни»
Пловцы из ДНР завоевали семь медалей на соревнованиях в России
ВСУ выпустили по ДНР 16 боеприпасов
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Погода в Луганске: ожидается сильный туман, местами кратковременный дождь
Погода в Донецке: последний день апреля будет пасмурным и дождливым
73 гектара Украина разминировала в Донбассе. А сколько еще осталось?
На шахте Засядько идут работы по изоляции аварийного участка
Подведение итогов деятельности ООС в Донбассе за год
Украина для украинцев: Корчинский предлагает воевать с теми, кто против Украины
Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев отметит свой день рождения в Донбассе
Альпинисты из ЛНР покорят Эльбрус: восхождение посвятят памяти детей, погибших в Донбассе
Выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР возродит СССР - опасаются на Украине
Издевательства продолжаются: 30 обмороков от изнеможения на КПВВ «Станица Луганская» сегодня
Из-за неумелого обращения с гранатой боец ВСУ на Донбассе получил тяжелые ранения
Командование ВСУ задерживает бойцов после окончания сроков их службы на Луганщине