В ДНР борются со стихийными рынками

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-30T10:02:39+03:00

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В Пролетарском районе столицы Республики сотрудники полиции провели рейд по выявлению стихийных рынков для документирования фактов торговли продуктами и другими товарами в неустановленных местах.

- В отношении правонарушителей составлено 11 административных протоколов по статье 160 Кодекса административных правонарушениях (торговля с рук в неустановленных местах), которые были направлены в суд для рассмотрения и принятия решения по существ, - рассказали в министерстве внутренних дел ДНР.

Статья предусматривает штраф от 204 до 510 рублей с конфискацией предметов торговли.

- За нарушение правил благоустройства территории города и других населенных пунктов, согласно статьи 152 КоАП, правоохранителями составлено два административных протокола, материалы направлены в соответствующие инстанции для принятия решения, - добавили в МВД Республики. - Подобные мероприятия стражи порядка проводят регулярно.

Такая статья влечет за собой штраф от 680 до 2720 рублей и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 1700 до 3400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU