ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-30T09:39:44+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе и села Калиновка.

- Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - отметили в Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU