2019-04-30T09:39:44+03:00
Политика

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе и села Калиновка.

- Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - отметили в Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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