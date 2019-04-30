ВСУ обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Об этом сообщили в НМ Республики
Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
- Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - говорится в сообщении.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе и села Калиновка.
- Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - отметили в Народной милиции ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU