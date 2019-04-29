?3 гектара Украина разминировала в Донбассе. А сколько еще осталось?

СЕГОДНЯ 21:13 2019-04-29T21:13:39+03:00

Работы проводились на территории ДФС, селе Крутая Балка и других. Обезврежено 18 взрывоопасных предмета

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Пресс-центр «ООС» отчитался о разминировании 73-х гектаров территории Донбасса. Разминирование проводили специалисты спасательных служб из зоны «ООС».

- В ходе работ было обследовано 73,6 га территории, обнаружено и обезврежено 18 взрывоопасных предметов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что проводились работы по обследованию и очистке территорий от опасных предметов на Донецкой фильтровальной станции в селе Крутая Балка, в районе подземного газопровода высокого давления в Мариуполе, на территории, прилегающей к сети водоснабжения населенного пункта Нижняя Ольховая, шламонакопителях в населенных пунктах Торецк и Новгородское и на местных кладбищах.

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан во вторую годовщину гибели фельдшера СММ Джозефа Стоуна в результате подрыва автомобиля миссии на противотанковой мине под Пришибом призвал к полному разминированию в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU