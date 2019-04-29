На шахте Засядько идут работы по изоляции аварийного участка
В Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько продолжаются работы по изоляции аварийного участка, где началось самовозгорание угля. об этом сегодня, 29 апреля, сообщает МЧС ДНР.
В сообщении уточняется, что самовозгорание началось по пласту L1 восьмой западной лавы, отметка 1 078 м.
- Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк, совместно с работниками шахты, с целью изоляции аварийного участка, ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных, – говорится в сообщении.
На сегодня, 29 апреля, по состоянию на 06.00 утра закончены работы по возведению 4-й изоляционной перемычки, начаты работы по возведению 2-й гипсовой.
Ранее авария 26 апреля на шахте "Схидкарбон" в ЛНР унесла жизни 17 горняков. Глава ЛНР Леонид Пасечник озвучил главную версию взрыва на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе - взрыв метана.
ИСТОЧНИК KP.RU