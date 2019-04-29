На шахте Засядько идут работы по изоляции аварийного участка

СЕГОДНЯ 20:13 2019-04-29T21:00:50+03:00

Самовозгорание началось по пласту L1 восьмой западной лавы, отметка 1 078 м. Фото: vchasnoua.com

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В Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько продолжаются работы по изоляции аварийного участка, где началось самовозгорание угля. об этом сегодня, 29 апреля, сообщает МЧС ДНР.

В сообщении уточняется, что самовозгорание началось по пласту L1 восьмой западной лавы, отметка 1 078 м.

- Горноспасатели ОГВГСО г. Донецк, совместно с работниками шахты, с целью изоляции аварийного участка, ведут работы по возведению трех гипсовых перемычек и восьми изоляционных, – говорится в сообщении.

На сегодня, 29 апреля, по состоянию на 06.00 утра закончены работы по возведению 4-й изоляционной перемычки, начаты работы по возведению 2-й гипсовой.

Ранее авария 26 апреля на шахте "Схидкарбон" в ЛНР унесла жизни 17 горняков. Глава ЛНР Леонид Пасечник озвучил главную версию взрыва на шахте "Схидкарбон" в Лутугинском районе - взрыв метана.

ИСТОЧНИК KP.RU