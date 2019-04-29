Подведение итогов деятельности ООС в Донбассе за год

СЕГОДНЯ 19:57 2019-04-29T19:57:27+03:00

Все это будет озвучено журналистам и общественности в штабе оккупационных сил. Фото: focus.ua

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На закрытом совещании генерал-лейтенант Сергей Наев огласил итоговые результаты смены формата в Донбассе с АТО на ООС. Большинство из них связаны с проблемами, с которыми столкнулись украинские военнослужащие в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Низкая эффективность агитационно-пропагандистской работы, которая привела к поражению Порошенко на выборах; большие потери личного состава, более 60 процентов которых составляют небоевые потери; массовые случаи отказа от выполнения приказов, увольнения военнослужащих и фактов дезертирства; многочисленные факты хищения имущества, боеприпасов и оружия, - все это было озвучено от лица Наева начальником пресс-службы УНМ ДНР.

Второго мая готовится подведение итогов, но уже в штабе оккупационных сил. По словам Даниила Безсонова отчет генерала-лейтенанта будет нести совершенно другой характер. Предположительно речь будет идти о «достижениях» на фронте, высокой боеготовности армии и «завоеванных» территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU