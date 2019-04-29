Украина для украинцев: Корчинский предлагает воевать с теми, кто против Украины

СЕГОДНЯ 18:12 2019-04-29T18:14:46+03:00

Сама нэнька, по его мнению, населена не теми, кем нужно

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Не успел Толик Шарий заявить громогласно о том, что Украина взяла курс на политику миролюбия, как оказалось, все с точностью до наоборот. Украина оккупирована национальными меньшинствами, которые ненавидят «украинцев». Об этом заявил лидер националистов Корчинский.

По его словам, нацменьшинства захватили все ключевые позиции в стране, и спасением от такого порядка вещей должна стать национально-освободительная война.

-Раньше мы могли скрывать от себя то, что нация умирает, игнорировать болезнь, отбрасывать на позже изучение диагноза. Сейчас, благодаря войне и выборам, реальность открылась во всей своей ужасной простоте. Спасти нас может только пересадка костного мозга. Или главного. Во всем мире это называется не реформы, не выборы, не борьба против коррупции, но национально-освободительная война.

Независимое украинское государство было создано совсем не теми, кто за него боролся. Руководится теми, кто его не любит, и населено теми, кому не нужно.

Эта форма существования себя исчерпала. Далее Украина или умрет во сне, или проснется для национально-освободительной войны с присущим этой войне арсеналом, тактикой и методологией. Все упростилось: есть мы и они, черное и белое, зло и добро, Украина и азиатская орда, рабы и начальство, менты и повстанцы, — заявил он.

Отметим, что Корчинский систематически устраивает «войны» то на территории Украины, то в России.

ИСТОЧНИК KP.RU