Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев отметит свой день рождения в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-29T17:58:12+03:00

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29 апреля Народной милиции ДНР удалось выяснить, что Сергей Наев в своем подразделении готовит ряд мероприятий, приуроченных к дню своего рожденья и вступлению в должность генерала-лейтенанта. Об этом сегодня заявил представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Под руководством командующего оккупационными силами в Донбассе Наева проводится подготовка мероприятий, приуроченных к годовщине его вступления в эту должность – 30 апреля. Эта дата также совпадает с его днем рождения, поэтому праздничные мероприятия обещают быть действительно масштабными. Для участия в них, в зону боевых действий приглашено множество журналистов и политических деятелей, - говорится в заявлении.

Поздравлять генерал-лейтенанта собираются три вооруженных бригады. Под указом заместителя Наева генерала Ковальчука были собраны средства с бойцов. В 30-й и 93-й механизированных бригадах накануне было продано в увеличенном объеме топливо, а 79-я десантно-штурмовая группа урезала положенные выплаты своим военнослужащим.

- Все собранные средства пойдут на покупку подарков для генерала Наева, - добавили в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU