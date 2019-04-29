2019-04-29T17:41:08+03:00
Политика

Альпинисты из ЛНР покорят Эльбрус: восхождение посвятят памяти детей, погибших в Донбассе

60 альпинистов из ЛНР взойдут на одну из вершин Эльбруса
Екатерина Сорока
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Альпинисты из Луганска начали свое «Восхождение к подвигу» еще в 2016 году. Фото: gtrklnr.comАльпинисты из Луганска начали свое «Восхождение к подвигу» еще в 2016 году. Фото: gtrklnr.com
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Четвертое по счету «Восхождение к подвигу» осуществят 60 альпинистов из ЛНР в районе Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики.

Главная их цель – это покорить одну из вершин Эльбруса и оставить там мемориальную табличку в память о детях, погибших от рук украинских агрессоров. Об этом рассказал 29 апреля пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.

- Самая главная цель этого выезда – это прикрепление мемориальной таблички на вершине горы в память о детях ЛНР, погибших в результате агрессии ВСУ . На эту вершину в прошлом году наши альпинисты сделали первое восхождение и дали ей название "Дети Луганщины", - поделился пресс-секретарь.

Если альпинистам повезет с погодой, то они попробуют взобраться на самую вершину Эльбруса. Однако сделать это смогу не все, потому как в экспедиции находятся спортсмены от 10 и до 70 лет.

«Восхождение к подвигу» - это ежегодная экспедиция, которую осуществляют альпинисты из клуба имени Андрея Пастухова и учебно-воспитательного объединения «Академия детства». В этом году любители экстремального отдыха отправились в путешествие в честь 74-й годовщины Великой Отечественной войны и пятилетия ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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