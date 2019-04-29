Выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР возродит СССР - опасаются на Украине

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-29T17:15:16+03:00

Сегодня первый пункт выдачи паспортов жителям ЛНР открылся в Новошахтинске

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Намерение президента России Владимира Путина выдавать гражданство РФ жителям не только Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке может привести к возрождению СССР. Такое предположение сделал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter.

Он также упрекнул Совет безопасности ООН за выжидательную позицию по этому вопросу.

- Безумное действо по Оруэллу продолжается. Очередное намерение засеять уже всю Украину российскими паспортами. Далее будет возрождение СССР? А Совет Безопасности ООН и в дальнейшем будет, терпя, ждать, "призывая все стороны"? – пишет Ельченко.

Ранее сообщалось, что Центр выдачи паспортов России жителям Луганской народной республики (ЛНР) открылся в Новошахтинске в Ростовской области. Кроме того, президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Пекине, заявил, что российские власти рассматривают возможность выдавать гражданство не только жителям Донбасса, но и всей Украины в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU