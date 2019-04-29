Издевательства продолжаются: 30 обмороков от изнеможения на КПВВ «Станица Луганская» сегодня

СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-29T16:53:47+03:00

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Мирные жители на КПВВ «Станица Луганска» продолжают терпеть невыносимые условия. Так 25 апреля в течение дня на пункте пропуска 120 человек постепенно начинали чувствовать резкое ухудшение своего самочувствия. Тридцать из них в итоге упали в обморок прямо в очереди. Об этом 29 апреля заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Мы еще раз обращаемся к международным организациям с просьбой оказать давление на киевскую власть, так как подобные действия являются грубым нарушением Международного гуманитарного права, - говорится в заявлении начальника пресс-службы.

Напомним, что ранее офицер Народной милиции Иван Филипоненко также обращался к Международному гуманитарному праву. Тогда поводом стала смерть жителя ЛНР. Он скончался в тот же день, что и упали в обморок люди. Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный нездоровой психологической обстановке на КПВВ «Станица Луганская».

ИСТОЧНИК KP.RU