Из-за неумелого обращения с гранатой боец ВСУ на Донбассе получил тяжелые ранения

СЕГОДНЯ 16:40 2019-04-29T16:40:05+03:00

Тем временем, Наев пытается улучшить статус, демонстрируя на украинском телевидении новшества в военной технике. Фото: www.unian.net

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Вблизи населенного пункта Крымское в Донецкой области один из бойцов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ получил серьезные ранения в результате неосторожного обращения с гранатой РГД-5. Об этом 29 апреля заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Командир бригады Зубанич в очередной раз предпринял попытку представить данную небоевую потерю как боевую, полученную в результате выдуманных обстрелов со стороны позиций Народной милиции. Но вскоре он получил негласное указание командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева о полном сокрытии потерь, - говорится в сообщении.

Однако Зубанич все же успел оставить информацию о том, что в его батальоне есть «боевые потери». Через некоторое время после получения распоряжения от Наева командир удалил данный факт из пресс-службы ООС.

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ИСТОЧНИК KP.RU