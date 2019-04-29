2019-04-29T16:38:18+03:00
Политика

Командование ВСУ задерживает бойцов после окончания сроков их службы на Луганщине

Для дополнительной агитации военнослужащих в подразделения были направлены представители СБУ и прокуратуры
Екатерина Сорока
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Морально-психологическое здоровье бойцов ВСУ также оставляет желать лучшего. Фото: hronika.infoМорально-психологическое здоровье бойцов ВСУ также оставляет желать лучшего. Фото: hronika.info
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В связи с низкими показателями укомплектованности подразделений командующие Наев и Зубанич не спешат отпускать своих военнослужащих после окончания сроков их службы. Вместо этого командование старается всячески агитировать бойцов для продления военных контрактов. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В целях выполнения указаний вышестоящего штаба, Зубанич развернул агитационную деятельность по убеждению военнослужащих бригады продлить контракты и остаться на своих позициях еще на один срок после плановой замены бригады в мае, укомплектованность которой едва достигает 50%, - говорится в заявлении.

Также на места расположения 10-й бригады планируется прибытие сотрудников СБУ и прокуратуры, которые должны оказать влияние на военнослужащих.

В связи с последним заявлением Владимира Зеленского о том, что будет проведено расследование в отношении военнослужащих на Луганщине, возможны запугивания и шантаж бойцов. Главным элементом устрашения может стать возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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