В ЛНР прошел день траура в память о жертвах взрыва на шахте «Схидкарбон»
29 апреля в ЛНР объявлен днем траура в память о 17 погибших на шахте «Схидкарбон». К месту трагедии приехал Глава Республики Леонид Пасечник. Он пообещал, что дело о взрыве метана не закроют и власти сделают все возможное, чтобы найти виновных. Об этом сообщил сам Глава ЛНР во время возложения цветов к месту трагедии.
- В дальнейшем мы будем, конечно же, проводить разбирательство по данному вопросу - кто виноват. И если таковые найдутся, они, конечно же, будут наказаны. Мы определим степень вины каждого, и каждый за это должен ответить, - поделился Леонид Пасечник.
Кроме возложения цветов Глава приехал, чтобы встретиться с родственниками погибших шахтеров. Ранее он сообщал, что в связи с утратой им, конечно, будут выплачены денежные компенсации.
- Но, наверное, никакие деньги не помогут преодолеть боль утраты близкого человека. Поэтому еще раз выражаю слова глубокого соболезнования, – добавил Глава ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»