В ЛНР прошел день траура в память о жертвах взрыва на шахте «Схидкарбон»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-29T16:36:27+03:00

На время траура в ЛНР приспустили все флаги. Фото: miaistok.su

Глава ЛНР объявил о том, что в скором времени будет проходить расследование в поисках виновных в трагедии 25 апреля

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29 апреля в ЛНР объявлен днем траура в память о 17 погибших на шахте «Схидкарбон». К месту трагедии приехал Глава Республики Леонид Пасечник. Он пообещал, что дело о взрыве метана не закроют и власти сделают все возможное, чтобы найти виновных. Об этом сообщил сам Глава ЛНР во время возложения цветов к месту трагедии.

- В дальнейшем мы будем, конечно же, проводить разбирательство по данному вопросу - кто виноват. И если таковые найдутся, они, конечно же, будут наказаны. Мы определим степень вины каждого, и каждый за это должен ответить, - поделился Леонид Пасечник.

Кроме возложения цветов Глава приехал, чтобы встретиться с родственниками погибших шахтеров. Ранее он сообщал, что в связи с утратой им, конечно, будут выплачены денежные компенсации.

- Но, наверное, никакие деньги не помогут преодолеть боль утраты близкого человека. Поэтому еще раз выражаю слова глубокого соболезнования, – добавил Глава ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU