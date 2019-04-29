В какие дни будет перекрыт центр Донецка?
Движение транспорта в центральной части Донецка будет ограничено в связи с подготовкой мероприятий ко Дню Победы и Дню Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
- В связи с проведением подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы и Дня Республики 30 апреля, 3, 4, 6, 7 и 10 мая будет ограничено движение всех видов транспортных средств, в том числе муниципального общественного транспорта, – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что 30 апреля с 07:00 до 13:00 будет перекрыто движение по улице Артема – от проспекта Богдана Хмельницкого до улицы 25-летия РККА, по улице Постышева – от Театрального проспекта до улицы 25-летия РККА, по бульвару Пушкина – от проспекта Богдана Хмельницкого до проспекта Комсомольского. Соответственно будут частично перекрыты бульвар Шевченко, проспекты Комсомольский, Гринкевича, Гурова и Театральный.
В остальные дни ограничения будут действовать с 06:00 до 13:00 и 14:00 соответственно. Подробнее ознакомиться со схемой движения можно на официальном сайте МВД Республики.
Напомним, что 9 и 11 мая жители ДНР отмечают два знаменательных праздника – День Победы и День Донецкой Народной Республики.
ИСТОЧНИК KP.RU