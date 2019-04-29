На богослужение в ДНР пришло более 200 тысяч человек

СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-29T16:27:06+03:00

Безопасность на улицах в этот день обеспечивала почти тысяча сотрудников правоохранительных органов

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28 апреля на главный христианский праздник Пасху 185 храмов Республики собрали порядка 220 тысяч верующих на своих богослужениях. Чтобы обеспечить безопасность всех этих людей министерство внутренних дел Республики мобилизовало почти тысячу правоохранителей и инспекторов Госавтоинспекции. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе министерства.

- На охрану общественного порядка на время проведения массовых пасхальных мероприятий на территориях культовых сооружений было задействовано около 800 правоохранителей, в том числе 110 инспекторов ГАИ, - говорится в отчете МВД ДНР.

Также пресс-служба сообщает, что сотрудники правоохранительных органов в полной мере справились с поставленными задачами и не допустили грубых нарушений общественного порядка во время проведения торжеств.

Напомним, что на время проведения ночных богослужений на территории ДНР было приостановлено действие комендантского часа. Грубых нарушений и сообщений в этот период правоохранительными органами также зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU