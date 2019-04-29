2019-04-29T11:52:02+03:00
Политика

ВСУ четыре раза нарушили пасхальное перемирие

Под обстрелом оказались четыре населенных пункта Луганщины
Екатерина Сорока
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ВСУ использовались минометы 120 миллиметров и БМП-1. Фото: tvzvezda.ru/newsВСУ использовались минометы 120 миллиметров и БМП-1. Фото: tvzvezda.ru/news
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За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Обстрел велся по четырем населенным пунктам Луганщины. Об этом было сообщили в оперативной сводке Народной милиции ЛНР.

- За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов: Пришиб, Санжаровка, Логвиново и район памятника Князю Игорю, - сказано в сообщении.

Обстрел начался утром 28 апреля – в день празднования религиозного христианского праздника Пасха. Украинские силовики в шесть часов открыли огонь в направлении села Пришиб, выпустив 11 мин по 120 миллиметров.

Следующие обстрелы производились по направлению памятника Князю Игорю и сел Санжаровка и Логвиново. Разрушений и людских потерь Народной милицией ЛНР зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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