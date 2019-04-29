2019-04-29T11:50:17+03:00
Политика

Командиры ВСУ боятся уголовного наказания за гибель жителей Донбасса

Страх возник из-за сменившейся президентской власти в Украине
Екатерина Сорока
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В последнее время в украинских подразделениях увеличились случаи кражи, самоубийств, дезертирства и распространения вирусных заболеваний из-за некачественного содержания солдат. Фото: nahnews.orgВ последнее время в украинских подразделениях увеличились случаи кражи, самоубийств, дезертирства и распространения вирусных заболеваний из-за некачественного содержания солдат. Фото: nahnews.org
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После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в боевых подразделениях ВСУ в Донбассе наблюдаются волнения. Командование серьезно обеспокоено своим будущим положением и пытается решить проблему с помощью самопиара. Об этом заявили 28 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Особая волна страха прошла у высших военных начальников после предложений Зеленского возобновить расследования в отношении командиров ВСУ, виновных в провальных операциях на Донбассе, повлекших гибель огромного количества украинских военнослужащих, - сообщает пресс-служба.

Чтобы сохранить свою должность после расследований военачальники пытаются улучшить свое положение и всячески демонстрируют сильные стороны своих подразделений на украинских телеканалах и в других СМИ.

- Одним из ярких примеров самопиарщиков является командующий ООС Наев, который в последнее время все чаще стал появляться в СМИ и телеэкранах. Ради сохранения своей должности, он презентует «новейшие» образцы вооружения украинской армии, вещает с передовых позиций ВСУ на Донбассе о мощи и силе украинской армии, а также о великих победах над собственным народом, - добавили в пресс-службе.

В конце Народная милиция ЛНР выразила свои надежды о том, что будущий президент Украины, не смотря на все усилия военачальников, сможет увидеть реальную картину в военных подразделениях и примет соответствующие дисциплинарные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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