Командиры ВСУ боятся уголовного наказания за гибель жителей Донбасса
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в боевых подразделениях ВСУ в Донбассе наблюдаются волнения. Командование серьезно обеспокоено своим будущим положением и пытается решить проблему с помощью самопиара. Об этом заявили 28 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
- Особая волна страха прошла у высших военных начальников после предложений Зеленского возобновить расследования в отношении командиров ВСУ, виновных в провальных операциях на Донбассе, повлекших гибель огромного количества украинских военнослужащих, - сообщает пресс-служба.
Чтобы сохранить свою должность после расследований военачальники пытаются улучшить свое положение и всячески демонстрируют сильные стороны своих подразделений на украинских телеканалах и в других СМИ.
- Одним из ярких примеров самопиарщиков является командующий ООС Наев, который в последнее время все чаще стал появляться в СМИ и телеэкранах. Ради сохранения своей должности, он презентует «новейшие» образцы вооружения украинской армии, вещает с передовых позиций ВСУ на Донбассе о мощи и силе украинской армии, а также о великих победах над собственным народом, - добавили в пресс-службе.
В конце Народная милиция ЛНР выразила свои надежды о том, что будущий президент Украины, не смотря на все усилия военачальников, сможет увидеть реальную картину в военных подразделениях и примет соответствующие дисциплинарные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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