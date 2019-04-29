Какой выдалась Пасха на фронте: праздник не помешал обстрелам ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-29T08:35:00+03:00

Тишины на фронте в Пасху не было. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Как правило, в православные праздники обстановка на фронте накаляется

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Обстановка по всей линии фронта серьезно обострилась. ВСУ увеличили число и интенсивность обстрелов, применяя при этом танки, минометы и другое вооружение.

За двое суток 27 и 28 апреля ВСУ 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись населенные пункты на донецком, горловском, мариупольском направлениях. Противник применял БМП, БТР, РПГ, СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Под огнем карателей оказались: район терминала столичного аэропорта («Вольво-центр»), села Веселое и Спартак, а также поселок Александровка, расположенные на окраинах Донецка, Ясиноватая и прилегающее к ней село Васильевка.

При обстрелах применялись: минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы сел Пришиб, Санжаровка, Логвиново и памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU