2019-04-29T07:32:59+03:00
Общество

Погода в Донецке 29 апреля: дождь ожидается к вечеру

Теплая и влажная погода пришла в Донбасс
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке сейчас самая красивая пора года.В Донецке сейчас самая красивая пора года.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В Донецке 29 апреля на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Вечером ожидается дождь.

При этом тепло. Температура воздуха поднимется днем до +22 градусов тепла. Атмосферное давление 740 мм рт. ст. Донецк благоухает в эти дни цветением деревьев, а влажная и теплая погода способствует тому, что город буквально укутан ароматами.

29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют "Разрой берега", поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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