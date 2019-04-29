2019-04-29T07:24:02+03:00
Общество

Погода в Луганске 29 апреля: тепло и дождливо

Пройдут кратковременные дожди по всей ЛНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донбассе пора цветения. Фото: Евгении КарпачевойВ Донбассе пора цветения. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 29 апреля будет колебаться от плюс 7 градусов ночью до 16 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь.

- С 21.00 28 апреля до 21.00 29 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь; ночью и утром слабый туман; ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 11-16 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 11-13 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 9-11 градусов ночью до 13-15 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, 30 апреля будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла. 1 мая - переменная облачность, местами слабый кратковременный дождь, местами гроза, температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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