Денис Пушилин: Хочу пожелать, чтобы в праздник Пасхи мы сохранили чувство духовного единства
28 апреля Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Великой Пасхи.
В поздравлении сказано:
"Каждый год мы ждем Светлое Христово Воскресение как чуда. Мы готовимся к нему с надеждой, проникшись верой в победу добра над злом и жизни над смертью.
В этот день мы собираемся семьями, встречаемся с самыми близкими и родными людьми, чтобы сказать слова любви и признательности.
Пасха преисполнена глубочайшего символизма, который дарит нам надежду на обновление и преображение. Она символизирует окончательную победу весны, новую жизнь и новый этап развития. В Пасхе православные христиане черпают силы для созидательной жизни, борьбы за свои идеалы и устремления.
Я хочу пожелать всем нам, чтобы в праздник Пасхи Христовой мы еще больше укрепили в своих сердцах и душах уверенность в торжестве правды и добра, сохранили присущее нашему народу чувство духовного единства.
Дорогие друзья! В этот светлый и радостный день Воскресения Христова я желаю любви, счастья, мира и благополучия! Христос воскресе!"
ИСТОЧНИК KP.RU