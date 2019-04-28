Денис Пушилин: Хочу пожелать, чтобы в праздник Пасхи мы сохранили чувство духовного единства

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-28T08:40:26+03:00

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28 апреля Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Великой Пасхи.

В поздравлении сказано:

"Каждый год мы ждем Светлое Христово Воскресение как чуда. Мы готовимся к нему с надеждой, проникшись верой в победу добра над злом и жизни над смертью.

В этот день мы собираемся семьями, встречаемся с самыми близкими и родными людьми, чтобы сказать слова любви и признательности.

Пасха преисполнена глубочайшего символизма, который дарит нам надежду на обновление и преображение. Она символизирует окончательную победу весны, новую жизнь и новый этап развития. В Пасхе православные христиане черпают силы для созидательной жизни, борьбы за свои идеалы и устремления.

Я хочу пожелать всем нам, чтобы в праздник Пасхи Христовой мы еще больше укрепили в своих сердцах и душах уверенность в торжестве правды и добра, сохранили присущее нашему народу чувство духовного единства.

Дорогие друзья! В этот светлый и радостный день Воскресения Христова я желаю любви, счастья, мира и благополучия! Христос воскресе!"

ИСТОЧНИК KP.RU