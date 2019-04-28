2019-04-28T08:40:26+03:00
Общество

Денис Пушилин: Хочу пожелать, чтобы в праздник Пасхи мы сохранили чувство духовного единства

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных христиан с праздником Великой Пасхи
Поделиться:
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных христиан с праздником Великой ПасхиГлава ДНР Денис Пушилин поздравил православных христиан с праздником Великой ПасхиФото: Юрий СОБОЛЕВ
Изменить размер текста:

28 апреля Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей Республики с праздником Великой Пасхи.

В поздравлении сказано:

"Каждый год мы ждем Светлое Христово Воскресение как чуда. Мы готовимся к нему с надеждой, проникшись верой в победу добра над злом и жизни над смертью.

В этот день мы собираемся семьями, встречаемся с самыми близкими и родными людьми, чтобы сказать слова любви и признательности.

Пасха преисполнена глубочайшего символизма, который дарит нам надежду на обновление и преображение. Она символизирует окончательную победу весны, новую жизнь и новый этап развития. В Пасхе православные христиане черпают силы для созидательной жизни, борьбы за свои идеалы и устремления.

Я хочу пожелать всем нам, чтобы в праздник Пасхи Христовой мы еще больше укрепили в своих сердцах и душах уверенность в торжестве правды и добра, сохранили присущее нашему народу чувство духовного единства.

Дорогие друзья! В этот светлый и радостный день Воскресения Христова я желаю любви, счастья, мира и благополучия! Христос воскресе!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Луганске: синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла, местами слабый дождь
Погода в Донецке: праздничный день обещает быть теплым – до +24
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник
Трагедия на шахте «СхидКарбон»: омбудсмен ДНР выразила искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров
Стала известна программа празднования 9 мая в Луганске
ВСУ вывели из строя беспилотник ОБСЕ на юге Донбасса
Погода в Донецке 28 апреля: днем будет до 18 градусов тепла, без осадков в первой половине дня
В ЛНР отменили комендантский час на Пасху и сократили на майские праздники
В преддверии Пасхи ВСУ создают искусственные очереди на КПП «Станица Луганская»
Даниил Безсонов предупредил жителей Горловки о прибытии снайперов ВСУ
Леонид Пасечник: Семьям погибших и пострадавших горняков шахты «Схидкарбон» окажем всю необходимую помощь и поддержку
В Донецке состоялся открытый мини-марафон среди людей с ограниченными физическими возможностями
Луганский ансамбль «Combo» 30 апреля приглашает на программу к Международному дню джаза
В ВСУ на Луганщине за прошедшую неделю зафиксировано 320 случаев заболевания корью и краснухой
С начала апреля на Луганщине на собственных минах подорвалось шесть бойцов ВСУ
Жителю Тореза грозит до 3 лет тюрьмы за хранение марихуаны
27 апреля ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив больше 400 боеприпасов
Российские спасатели подарили луганским коллегам спасательное оборудование