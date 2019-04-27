2019-04-27T22:27:32+03:00
Общество

Трагедия на шахте «СхидКарбон»: омбудсмен ДНР выразила искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров

Это огромная потеря не только для жителей Луганской Народной Республики, но и для каждого жителя Донбасса, сказала Дарья Морозова
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова выразила искренние соболезнования родным и близким горняков, погибших на шахте «СхидКарбон»Дарья Морозова выразила искренние соболезнования родным и близким горняков, погибших на шахте «СхидКарбон»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Соболезнование омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой в связи с трагедией, произошедшей в ЛНР на шахте «СхидКарбон».

- Уважаемые жители Луганской Народной Республики, от себя лично и от всех сотрудников Аппарата Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров на шахте «СхидКарбон». В такие минуты трудно найти слова поддержки, так как гибель людей – это всегда тяжелая, непоправимая утрата, - говорит Дарья Васильевна. - Это огромная потеря не только для жителей Луганской Народной Республики, но и для каждого жителя Донбасса. Мы, граждане Донецкой Народной Республики, как никто другой понимаем и разделяем горе, страдание и боль родных и близких, переживающих чудовищную трагедию.

Дарья Морозова пожелала силы и мужества всем нам в этот скорбный час.

- Стойкости и самообладания родным и близким погибших шахтеров и всему народу Луганской Народной Республики. Мы вместе с вами! – сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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