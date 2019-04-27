ВСУ вывели из строя беспилотник ОБСЕ на юге Донбасса

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-27T17:12:31+03:00

Предыдущий сбитый беспилотник потерял управление и потерпел крушение. Его место положение неизвестно. Фото: www.currenttime.tv

Для этого использовались средства радиоэлектронной борьбы

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Украинская сторона продолжает активно использовать средства радиоэлектронной борьбы. В очередной раз им удалось вывести беспилотный летальный аппарат ОБСЕ, который пролетал вблизи населенного пункта Волноваха, что находится на линии соприкосновения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Командование украинских оккупационных сил продолжает эффективное применение средств радиоэлектронной борьбы в отношении беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, с помощью которых наблюдатели фиксируют тяжелое вооружение украинских формирований вблизи линии соприкосновения, - говорится в сообщении.

Также Даниил Безсонов добавил, что до сегодняшнего дня разведка Народной милиции знала только об одном направлении, откуда могли подаваться сигналы беспилотникам. Они находятся в Горловском направлении.

Но по последним данным стало известно, что украинская сторона выделила дополнительные бригады, которые расположились со средствами радиоэлектронной борьбы в Мариупольском и Донецком направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU