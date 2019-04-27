Погода в Донецке 28 апреля: днем будет до 18 градусов тепла, без осадков в первой половине дня
На Пасху погода не порадует ясной погодой. По сообщениям синоптиков 28 апреля в Донецкой Народной Республике небо с самого утра будет закрыто тучами, но осадков не предвидится до 12 часов дня.
Вместо этого в Республике будет большая влажность от 70-90%.
Температура:
Ночью +12 … +11о,
Утром +10 … +16 о,
Днем +20 … +18 о,
Вечером +19 …+15о.
- Если дождь все же пойдет, то он начнется после полудня, приблизительно в 12 или час дня. Продлиться он недолго и закончится до наступления вечера, - говорят синоптики.
Ветра также не будет. Самый большой показатель за весь день прогнозируется с самого утра и перед началом дождя. Он составляет 4 метра в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU