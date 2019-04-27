Погода в Донецке 28 апреля: днем будет до 18 градусов тепла, без осадков в первой половине дня

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-27T16:57:59+03:00

В течение всего дня будет ощущаться большая влажность

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На Пасху погода не порадует ясной погодой. По сообщениям синоптиков 28 апреля в Донецкой Народной Республике небо с самого утра будет закрыто тучами, но осадков не предвидится до 12 часов дня.

Вместо этого в Республике будет большая влажность от 70-90%.

Температура:

Ночью +12 … +11о,

Утром +10 … +16 о,

Днем +20 … +18 о,

Вечером +19 …+15о.

- Если дождь все же пойдет, то он начнется после полудня, приблизительно в 12 или час дня. Продлиться он недолго и закончится до наступления вечера, - говорят синоптики.

Ветра также не будет. Самый большой показатель за весь день прогнозируется с самого утра и перед началом дождя. Он составляет 4 метра в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU