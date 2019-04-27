2019-04-27T16:28:33+03:00
Общество

В ЛНР отменили комендантский час на Пасху и сократили на майские праздники

Об этом говорится в указе Главы ЛНР Леонида Пасечника
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ЛНР отменили комендантский час на Пасху и сократили на майские праздники. Фото: Патриотические силы ДонбассаВ ЛНР отменили комендантский час на Пасху и сократили на майские праздники. Фото: Патриотические силы Донбасса
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Глава ЛНР Леонид Пасечник отменил действие комендантского часа на территории Республики в праздник Христова Воскресения и сократил в День Победы и День Республики. Об этом говорится в указе Главы ЛНР.

- Действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики отменяется в период с 23.00 27 апреля до 4.00 28 апреля, с 23.00 9 мая до 00.00 10 мая, а также с 23.00 12 мая до 00.00 13 мая, - сказано в указе.

Пасха – праздник Воскресения Иисуса Христа - события, которое является центром всей библейской истории.

Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи. Примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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