2019-04-27T15:53:53+03:00
Политика

В преддверии Пасхи ВСУ создают искусственные очереди на КПП «Станица Луганская»

Боевики специально создают препятствия, чтобы увеличить время проверки документов и досмотра
Екатерина Сорока
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Смерть мирного жителя была зарегистрирована СММ ОБСЕ за 26 апреля. Фото: dnews.dn.uaСмерть мирного жителя была зарегистрирована СММ ОБСЕ за 26 апреля. Фото: dnews.dn.ua
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В преддверии православного праздника Пасхи на контрольно-пропускных пунктах увеличился трафик людей. Причем люди массово как въезжают в ЛНР, так и наоборот выезжают на территорию Украины, поэтому очереди на КПП и без того достаточно большие.

Но бойцы ВСУ ничего не делают в свою очередь, чтобы упростить процесс пересечения границы. Наоборот, они задерживают жителей Республики, создавая дополнительные препятствия, дольше просматривая багаж, проверяя документы и нагнетая нездоровую психологическую обстановку. Об этом рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Мы еще раз обращаемся к международным организациям с просьбой оказать давление на киевскую власть, так как подобные действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, - призвал офицер.

Так же он добавил, что 25 апреля на КПП «Станица Луганская» от сердечного приступа умер мирный житель ЛНР. Причиной приступа стала накаленная психологическая обстановка во время многочасового досмотра багажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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