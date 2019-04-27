Леонид Пасечник: Семья погибших и пострадавших горняков шахты «Схидкарбон» окажем всю необходимую помощь и поддержку

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-27T14:56:25+03:00

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Семья погибших и пострадавших горняков шахты «Схидкарбон» выплатят компенсацию. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Окажем всю необходимую помощь и поддержку со стороны всех без исключения служб и ведомств, - добавил он.

Леонид Пасечник поблагодарил спасателей за оперативную слаженную работу. Отдельно спасибо за помощь сказал братской России.

Глава ЛНР подписал указ, в котором объявил 29 апреля днем траура в связи с гибелью шахтеров.

Напомним, что на шахте «Схидкарбон» погибли 17 горняков. Угледобывающее предприятие находится в поселке Юрьевка Лутугинского района. В 2014 году в связи с активными боевыми действиями производственная деятельность была приостановлена, предприятие находилось в поддерживающем режиме. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность. В этом же году добыча угля составила почти 30 тысяч тонн. Потребителями добываемого на шахте угля являются Алчевский металлургический комбинат, а также металлургические предприятия Макеевки и Енакиево. Всего на этой мини-шахте работает 170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU